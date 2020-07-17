【現場直播】朝野決戰陳菊人事案 立法院行使監委同意權｜2020.7.17

立法院昨天在藍綠推擠與喧囂中通過民進黨團提案，確定今天採無記名進行監察院人事案投票。不過，國民黨團上午出示民進黨立委陳瑩昨天人不在場的證據，直指投票無效，有作票嫌疑，主張停止投票，並在議場高呼「投票無效、審查無效、拒絕投票」口號，表達反對投票立場。

國民黨團總召林為洲表示，依照立法院臨時會議程，14日至16日為一次會，召開全院委員會，審查監察院長被提名人陳菊等27位監委人事案，若未在昨天完成審查程序，就需要另排時間重新召開審查會。

國民黨團上午抗議秀出證據，主張昨天投票無效。（趙婉淳攝）

國民黨團上午抗議秀出證據，主張昨天投票無效。（趙婉淳攝）

林為洲說，因此立法院長游錫堃昨在4點40分出面宣告，請在場立委同意是否提早結束審查會，國民黨團提出異議，因此交由投票公決，經投票後，出席人數57人，同意票53人，反對票4人。

林為洲出示證據指出，民進黨立委陳瑩從3點45分至5點半，到三立錄製新台灣加油節目，「她人明明不在議場內，但有投票」，難道是陳瑩分身「宋七力」。他質疑，因此國民黨團昨天抗議有道理，依據立法院議事規則，立委不在場不能插卡，議事人員要確認立委在場才可插卡，立委也無法幫其他立委插卡。

林為洲批評，昨天有人冒名頂替陳瑩插卡，顯示投票過程無效，國民黨團主張今天停止投票，這就如同選舉買票，只要有買一票就算違法，他推測這也許只是冰山一角，黨團正在比對其他立委的表決燈。

國民黨立委林思銘表示，陳瑩人不在場卻遭頂替投票，在法律上構成偽造文書，目前蒐集證據草擬告發狀，預計在中午之前赴台北地檢提告。兼任國民黨主席的國民黨立委江啟臣率藍委高聲疾呼，「審查無效、違法護航、退回提名」。

(中時電子報)