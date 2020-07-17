距離大聯盟開季剩下不到一週的時間，但卻有部分球隊恐無法在主場進行開幕戰；據《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，由於華盛頓特區對於防疫政策的規定，目前尚未確定國民能否會在主場舉行球季開幕戰。

《華盛頓郵報》報導指出，華盛頓特區目前要求暴露在新冠病毒之下的人必須接受14天的隔離，而且消息人士指出，地方政府並不會將國民球團的隊職員排除在規定之外，也因為這樣，國民正尋找其他地方進行他們的主場比賽，包含今年球季與紐約洋基全國電視轉播的開幕戰。

報導中提到，國民目前考慮的地點包含位於維吉尼亞州的弗雷德裏克斯堡球場，該球場是國民高階1A球隊的新主場，原定在今年開幕，不過受到疫情影響，小聯盟賽季被迫取消，因此到現在都沒進行正式比賽；另外，國民也考慮在佛羅里達州西棕櫚灘的春訓基地進行接下來的主場比賽，儘管該座球場規模較小。

據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，洛杉磯道奇也正面臨同樣的問題，政府規定，即便沒有出現症狀，但只要和新冠肺炎患者有近距離接觸，就必須接受14天隔離，這使他們有可能無法在客場征戰後進行主場比賽；據了解，大聯盟、道奇球團以及洛杉磯當地公共衛生部門已針對這件事進行討論，但至今尚未得出結論果。

另外像是多倫多藍鳥也面臨相同困境，雖然球隊目前被加拿大政府允許在主場進行夏訓，並且被規定只能在球場以及酒店活動，但至今尚未被批准在主場進行開幕戰。

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(中時電子報)