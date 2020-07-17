601旅1架0H-58D戰搜直升機在新竹空軍基地墜毀，兩名飛官不幸殉職，家屬接獲消息趕往醫院。（中時資料照）

新竹空軍基地昨（16日）下午，一架直升機在基地內墜落起火，新竹市消防局下午3時28分受理報案後，派遣南寮、竹東、香山車組及一大隊出勤救援。到場發現發生意外的是參與漢光36號演習的一架編號616的OH-58D戰搜直升機，機上2名軍官正駕駛少校教官簡任專與副駕駛上尉高嘉隆，確認殉職，而與女友愛情長跑10年的高嘉隆，兩人原本打算今年結婚，不料卻突然天人永隔，女友聞訊不禁淚崩。

一架軍用直升機16日疑因轉速過慢而執行迫降，為了避免影響民宅，採取180度大迴轉，機上兩名飛官不幸殉職。（讀者提供）

失事的直升機殘骸已看不出原來的樣子。（中時資料照）

據《民視新聞》報導，高嘉隆的弟弟也在陸軍服役、開戰車，而他有一名交往10年的女友，兩人原本準備在今年結婚，沒想到這段姻緣卻在一夕之間破滅。其女友接獲消息，哭紅著眼趕往新竹想見他最後一面，家人也隨即南下了解狀況，難以接受竟然會發生這樣的憾事。

圖為OH─58D戰搜直升機。(中時資料照 蘇俊郎攝)

在新北市汐止區長大的高嘉隆，是一名虔誠的教徒，汐止聖方濟天主堂16日晚間在臉書PO出一張照片哀悼：「今天（16日）發生戰搜直升機墜毀，殉職的副駕駛高嘉隆上尉（照片左邊），是從小在汐止天主堂長大的孩子，請為他的靈魂安息祈禱，也請天主安慰他在世父母、親人、朋友。」

其他教友們也紛紛在文章底下留言致意，「請大家為他善良的靈魂祈禱」、「祈求主領他到天家，求主撫慰他的家人」、「很難接受這種噩耗發生在善良的孩子身上，祈求天父讓生者獲得安慰，死者獲得安息」，希望這位天主的孩子能得到安息。

(中時電子報)