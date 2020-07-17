NBA球員已聚集在奧蘭多準備復賽，聯盟開通了一條「匿名舉報專線」以敦促大家嚴守防疫規定。任何人看到不守規定的球員都可舉報，像是湖人「魔獸」霍華(Dwight Howard)就被檢舉外出時沒戴口罩，讓他很不高興，他透過直播抱怨「是哪個告密鬼？」

檢舉熱線似乎不限於防疫，熱火吉米巴特勒(Jimmy Butler)被投訴製造噪音，因為他關在飯店房間裡運球。湖人庫茲馬(Kyle Kuzma)、快艇路威廉斯(Lou Williams)嘲笑這是「爪耙子專線」，大家從學生時代就最討厭那些打小報告的傢伙。

快艇教練瑞弗斯(Doc Rivers)打趣說：「這可以用來掃除對手，像是我昨天舉報詹姆斯(LeBron James)，今天舉報帕波維奇(Gregg Popovich)。每個都給他檢舉，到時候只剩我們一隊留著。」

感染新冠肺炎的籃網丁維迪(Spencer Dinwiddie)明白檢舉熱線的必要性，他呼籲大家不要把它視為告密專線。瑞弗斯開了玩笑之後也說 :「新冠病毒不只影響我們自己，還可能害別人生病，所以這個專線很重要。」

(中時電子報)