橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）新推出EVL150W-HVSL LED驅動器評估板和參考設計可確保LED燈具擁有優異的性能，且能節省物料清單（Bill-of-Material，BOM）成本，加速LED路燈和其它中高功率照明應用的研發。

作為一款150W、1A市電輸入驅動器，EVL150W-HVSL可提供高達91％的滿載效能，並最大程度節省路燈運營商的用電成本。電磁干擾（Electromagnetic Interference，EMI）在EN55022電磁相容標準規定範圍內，並於230V AC、30%至100％負載範圍內，輸入電流總諧波失真（Total Harmonic Distortion，THD）低於10％，符合歐洲EN61000-3-2 Class-C和日本JEITA-MITI Class-C 照明設備規範。

EVL150W-HVSL評估板配備90V-264V交流通用輸入，符合IEC 60950-1和62368-1安全標準，支援類比、電阻和脈寬調製（Pulse Width Modulation，PWM）三種調光模式，在任何開關頻率下，無閃爍PWM調光深度為1％。

此外，評估板還包含意法半導體的STCMB1高整合度功率因數校正（Power-Factor Correction，PFC）控制器和採用LCC拓撲的高壓諧振半橋控制器，可提供相對電壓的恆流輸出，因此非常適合驅動LED燈具。該產品獨有的技術功能包括恆定導通時脈PFC控制、諧振半橋時移控制以及硬開關防止，可節省外部元件成本，並確保動態性能和出色的紋波抑制效果。

在高載模式下，PFC和半橋驅動是同步的，使輕負載輸入功耗降到0.5W以下。高功率配置的20針STCMB1還整合了800V啟動電路以及X電容器放電和電源定序電路，無需任何輔助電源。

LED燈具受益於EVL150W-HVSL的全方位電氣保護功能，包括輸出超載、輸出短路和開環保護，每種保護機制都具有自動重啟功能，可滿足路燈應用的要求。

(工商 )