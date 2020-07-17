記憶體模組大廠宇瞻科技（8271）推出全球最小工業級PCIe BGA SSD（固態硬碟），為高速PCIe SSD產品線再添新戰力。因應5G高速連網應用及智慧終端裝置日趨微型化的發展趨勢，宇瞻科技採用3D TLC NAND快閃記憶體、專業立體堆疊及BGA晶片封裝技術，打造具備優異效能、超低延遲、高穩定度之全球最小及速度最快的工業級PCIe BGA固態硬碟。

考量不同嵌入工業應用需求，提供全球最高理論速度達4GB/s PCIe Gen3x4及Gen3x2 11.5x13mm最小尺寸規格，COB的製程支援直接SMT在主機板或搭載M.2介面，優異效能工規寬溫PCIe 3D NAND解決方案，為５G飆速及高階應用首選，滿足工業物聯網、雲端運算、伺服器及網通、國防應用、博弈遊戲機台周邊裝置和高效能運算等垂直市場應用需求。

宇瞻科技推出全球最小、速度最快PCIe BGA固態硬碟，採用原廠工規-40°C～85°C寬溫等級顆粒，符合固態硬碟標準NVMe 1.3規範，傳輸性能高於SATA SSD三倍以上。

Apacer PV920-uSSD 16x20mm採用PCIe Gen3x4傳輸介面，整合多通道極速快閃記憶體設計為全球最高速BGA SSD，讀寫速度可高達每秒3270/2730 MB/s，理論傳輸速度更可高達4GB/秒。Apacer PT910-uSSD 11.5x13mm則採PCIe Gen3x2介面微縮為全球最小單一封裝BGA SSD，讀寫速度最高達每秒1685/860 MB/s，最高理論傳輸速度亦可達2GB/秒。除具備超輕巧體積優勢，Apacer PCIe BGA SSD高速優異效能、超低延遲、低功耗、抗震、高穩定度及可靠度，為5G高速及微型化智慧應用而生，瞄準高速PCIe SSD市場應用再添新戰力。

多重軟硬韌體技術加值，打造最高資料傳輸存儲穩定度及可靠度針對PCIe匯流排、多通道與巨量資料傳輸特點，宇瞻科技PCIe BGA SSD採用多重軟硬韌體技術，實現完善的資料保護機制。如透過端對端資料保護（End-to-End Data Protection）技術，即時偵測與更正錯誤資料，確保主機和NAND儲存區域間資料傳輸的完整與正確性，大幅提升資料可靠度。為維護資料傳輸的安全性，可支援TCG Opal 2.0規範，利用AES 256加密技術，提供硬碟資料完整的加密保護服務。

此外，考量PCIe高速處理可能產生的系統過熱問題，透過智能溫控調頻（Thermal Throttling）韌體技術，適時驅動溫控調頻機制，確保系統於高溫環境下，資料寫入的穩定度與完整性。宇瞻科技PCIe BGA SSD 支援HMB（Host Memory Buffer）技術的DRAM-less控制晶片設計，充份展現超高效能及性價比的高速PCIe SSD解決方案。

著眼未來，智慧汽車或無人駕駛車將不再只是單純的交通工具，更是資訊匯總、數據計算分析和傳輸中心，將會更高度重視資料存儲和處理能力及速度。宇瞻科技積極建置IATF 16949 汽車行業品質管理系統，日前已取得國際知名第三方驗證單位BV（Bureau Veritas）頒發之IATF 16949汽車行業品質管理系統符合性聲明。未來將持續強化所生產的車載應用儲存產品，符合國際汽車大廠制定的汽車工業系統全球統一標準，提供滿足車載嚴苛環境應用品質要求的最佳保證。

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