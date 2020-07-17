中國國民黨立委陳玉珍今天表示，國民黨抓到民進黨作弊證據，民進黨立委陳瑩不在現場卻有投票紀錄，因此將主張昨天會議無效，不會進場投票；民進黨團書記長鍾佳濱說，有立委拿錯卡、投錯票，將會統一對外說明。

立法院臨時會本週處理監察院人事同意權案，原定14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠爆發肢體衝突後，國民黨立委占據主席台3天，昨天下午遭民進黨立委強力清場，雙方爆發激烈肢體衝突；立法院長游錫(方方土)則在混亂中，宣告經表決通過民進黨團提案，監察院人事同意權案提報院會，以無記名投票表決。

陳玉珍上午在立法院、國民黨立法院黨團會議前受訪表示，黨團昨天已經抓到民進黨團昨天投票作弊的證據，民進黨立委陳瑩不在議場內卻有投票紀錄，因此，國民黨團將主張會議無效。

被問到國民黨團不進場投票是否會進場杯葛，陳玉珍表示，她研判不會，因為國民黨團總召林為洲表示，「昨天會議無效，不用打。」

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱表示，有立委拿錯表決卡而自己的燈沒亮。

此外，陳玉珍也說，昨天夜宿議場已經是第三天，民進黨立委睡在議場內，她睡在官員們那一間，民進黨立委守在議場每個門，外面則是助理守，她則在半夜1點多，繞了議場一圈關心同事。

被問到立委高嘉瑜拉她的腳，但她卻踢立委王美惠？陳玉珍說，她往前看且趴著，根本不知道有哪位同事，只知道有人一直抓她，脫她的鞋子、腰帶，解除身上的東西，因此就開始掙扎，可能在掙扎之中有推擠碰撞，衝突當中很容易失去記憶。

(中時電子報)