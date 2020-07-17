廖文良融合珠寶、繪畫、裝置藝術以及詩詞，對太湖石獨到的藝術詮釋，也讓世界麵包冠軍吳寶春以及鑑價專家秦嗣林激賞不已。（馮惠宜攝）

藝文界揮別疫情陰霾首場飯店型藝博會「2020 ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」即日起在台中日月千禧酒店登場，值得一提的是今年除了油畫、雕塑、水彩、複合媒材等多元作品外，知名珠寶設計師廖文良跨界參與帶來「太湖石。載太極」系列作品，開展首日其中一幅作品即被世界麵包冠軍吳寶春購入。

為深化台中藝博做為台灣雕塑重要展會之目標，台中藝博會今年展會主題為「空間向度-雕塑賞遊」，此次展場共計有60間國內外畫廊齊聚台中，跨日月千禧酒店7至11樓，展出油畫、雕塑、水彩、複合媒材等精彩多元作品，而廖文良也應邀帶來逆襲五感的嶄新作品。

廖文良在珠寶領域擁有超過30年的經驗，繼2016年在首都藝術中心發表新書「那ㄧ葉。有囍事」呈現繪畫、珠寶、詩詞三位一體創作，並連結AR科技來呈現動畫表現，展現其多面向在新藝術上的才能。今年這場藝博會，廖文良更以「太湖石。載太極」系列作品，融合珠寶、繪畫、裝置藝術以及詩詞，巧妙地以各種不同媒材呈現太湖石的「縐、瘦、透、漏」四大特點，為此次台中藝博會再掀高潮。

廖文良對太湖石獨到的藝術詮釋，也讓世界麵包冠軍吳寶春以及鑑價專家秦嗣林激賞不已，吳寶春更是在展出首日就相中其中一幅「印象粉彩」作品，要購入收藏。

(中時 )