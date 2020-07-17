自3月份市場觸底以來，「股神」巴菲特（Warren Buffett）執掌的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）靠著蘋果股票大賺了400億美元（約新台幣1.2兆元）。

新冠肺炎疫情肆虐，衝擊不少企業營運！外媒報導，波克夏海瑟威能安然度過危機最大的功臣正是蘋果，從3月底疫情導致的市場低點以來，巴菲特靠著蘋果獲利就達到400億美元。波克夏海瑟威擁有大量的蘋果股票，佔其投資組合40%，為蘋果第2大股東。

波克夏自2016年5月購入首批蘋果股票1000萬股，後來持續增加，目前持股已來到2.45億股，現價逾950億美元。巴菲特相當看好蘋果，他曾在2018年說過，「可以的話，願意持有蘋果100%的股票」。

報導指出，蘋果目前是波克夏第三大業務，僅次其保險和鐵路業務。CFRA Research分析師Cathy Seifert表示：「如果巴菲特堅持只買價值型股票，那麼其投資組合無法達到現在的表現。股東們會爲巴菲特買入蘋果股票的決策拍手叫好。」

蘋果周四股價下跌1.2%，每股報價386.09美元。但在過去一個月內，蘋果就大漲了10%以上，今年以來狂飆32%。

(中時電子報)