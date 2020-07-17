三倍券有毀損 保留75％仍可兌換 09:292020/07/17 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央印製廠特別說明，若破損程度符合3種情形，民眾仍可使用。（本報系資料照／張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部指出，振興券如果有毀損，符合三種情況任一種，仍可向金融機構申請兌領。 第一，有破損，但餘留部分在四分之三以上。 第二，有破損，但每一片能吻合。 第三，污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認。 財政部也提醒民眾，若三倍券不小心污損，符合三大情形仍可使用；參與兌付金融機構也會依規定接受兌付。 (工商 ) #三倍券 #毀損 #財政部 #破損 #污損 也許您會感興趣 財經熱門新聞 人民幣衝破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 財經 慘！押最狂妖股變冤魂？專家爆4字救散戶 - 財經 他狂喊台積電500元！散戶別忘了6年前這檔股票 - 財經 剩10天…押美股要逃命？驚爆下波恐怖殺盤 - 財經 恐怖！貴州茅台崩了 驚爆背後有大魔王 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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