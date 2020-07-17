財政部指出，振興券如果有毀損，符合三種情況任一種，仍可向金融機構申請兌領。

第一，有破損，但餘留部分在四分之三以上。

第二，有破損，但每一片能吻合。

第三，污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認。

財政部也提醒民眾，若三倍券不小心污損，符合三大情形仍可使用；參與兌付金融機構也會依規定接受兌付。

(工商 )