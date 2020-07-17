美股受疫情影響全數收跌，台股17日在台積電（2330）法說會報喜下，台積電及台積電大聯盟領漲，帶動加權指數開在12,195.72點，指數向上攀高。

美國申請失業救濟金人數依舊偏高，顯現疫情對經濟的衝擊，再加上近來走強的科技類股面臨獲利了結賣壓，美國四大指數16日走軟。

道瓊工業平均指數7月16日下跌0.5％（135.39點）、收26,734.71點。那斯達克指數下跌0.73％（76.66點）、收10,473.83點。費城半導體指數下跌0.4％（8.25點）、收2,055.92點。

國票投顧指出，近日市場訊息持續紛雜，雖有Moderna新冠病毒疫在初步的安全性試驗中，呈現良好結果，以及高盛等銀行財報等正面訊息，不過，美國總統川普簽署「香港自治法案」後，市場對中美關係發展的憂心，及美國新冠疫情的不受控，挑起市場投資人的憂疑。

大陸公告第二季GDP年增3.2％，雖優於先前市場預期，但也反應出新冠疫情後經濟恢復仍有一段路要走，讓市場保守情緒升溫，亞股在此情緒下，及近期資本市場位置大多位處高位之下表現受累。

不過，指數下方的中期均線月線與季線持續墊高，另6月中下旬的整理平台承接力道應屬積極。操作上，逢整理區間上緣可暫時退場觀望，反之，若遇拉回整理則可在資金效應下擇股短多。

(工商 )