想到電動機車你會想到什麼？

電動機車在台灣的發展越來越興盛，各廠家都紛紛推出了電動機車的款式，「電動機車」這個概念可以說引起越來越多的討論，在這個世代下每個人或多或少都會對電動機車有些概念，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查電動機車的熱門討論概念，可以發現幾個受歡迎的電動機車品牌，像是睿能的Gogoro、中華汽車的eMOVING等。

同時也能看到眾家車廠所推出的旗艦車款，像是eMOVING車系中的iE 125、宏佳騰的Ai-1與摩特動力PGO所推出的Ur1，都是電動機車中大熱的品牌與車款。也不難發現Wemo、GoShare等共享機車的概念，也乘著電動機車的趨勢與概念，順勢而起。入手電動機車該考量什麼？

電動機車儼然成為職場、校園新鮮人的標配之一，騎乘電動機車成為了一種時下的「潮流」。然而是什麼樣的原因會吸引民眾想要買電動機車？究竟人們在選購電動機車時會注意哪些特點，又會有什麼與一般傳統油車不一樣樣的考量？

今天《DailyView網路溫度計》就透過調查要來告訴大家，一個符合大家期待的電動機車究竟會被在意些什麼，網友們想要購入電動機車時又是如何討論這些品牌的呢？就讓我們一起來看看10大電動機車的購車考量吧！

第十名－保固

在這個講求產品效能的世代力，產品能不能得到保固是消費者們都相當重視的一個概念。就以電動機車來說，各廠家所推出的保固方案基本上都大同小異，不論是車體的定期保養、24小時道路救援等。不過保固時間的差別在於，Gogoro與宏佳騰都提供了不限哩程的2年保固，eMOVING則是整車（不含電池）保固自領牌日起2年或3萬公里以內，其一條件到達即終止保固。

以整體來說，網友普遍認為各家的保固內容基本上根本一模一樣，但還是會參照內容，來選擇對於自己較有優勢或便利性的車款。

第九名－安全性

台灣在城市裡的馬路車流量較高，「馬路三寶」所造成的交通事故也層出不窮，因此用路人會較在意汽機車本身的安全性，不論是在煞車系統或者是安全係數上都會有網友討論。特別是騎乘「肉包鐵」的機車，ABS、CBS等被動安全機制就更顯重要，政府也注意到用路人的安全議題，把被動安全機制納入新車出廠的必要條件。

網友在討論安全性時，多會選擇具有ABS的車款，他們認為ABS系統在行車中安全性更高，也因此各車廠也都會推出裝載有ABS系統的車款。

第八名－維修服務

現代人在選購商品時，同時也會考慮到其售後服務的概念。對於電動機車來說，能有完善的維修服務就相對重要，零件收費多寡，維修人員是否友善對於消費者來說都會是考量的要點。不少網友會討論到可以維修的「即時性」相當重要，部分車廠的預約可能會等很久。有些網友就相當推崇eMOVING的維修服務，認可其即時維修的服務，且有中華汽車的服務品質，更有網友指出把機車送去車廠保養、維修，還能「享受汽車等級的服務」，價格也相當公道，對於使用者來說滿意度似乎更高。

第七名－性能馬力

不少人都會好奇，電動機車的性能與馬力究竟如何。極速表現根據媒體實測Gogoro2與YAMAHA EC-05皆為90km/h，而eMOVING iE125的官方極速則公告為100km/h，有著較佳的表現。不過相較於一般油車，其實電動機車都存在著續航力的問題，不少網友喜歡拿各家車廠的電池系統來相互比較誰能撐得久，像是Gogoro與光陽KYMCO的iONEX系統就常被比較，不過其實電池續航力的比較，各家實測基準都不相同，拿來比較其實意義不大。

第六名－充換電站地點

前面提到，對於電動機車來說，要維持機車的續航力，能夠有眾多的充電、換電的地點，對於消費者來說絕對是一大考量，因此為什麼各大電動機車的充換電系統，都搶著攻佔加油站、超商、超市等民眾容易到達之處，原因就在此。

目前換電系統最龐大的Gogoro Network，擁有1645個GoStation換電站；緊追在後的是光陽iONEX系統，擁有1524個換電站；eMOVING則是以在家充電、在外補電，共有131處在外的快充站點。

第五名－用電方案

由於電池成本非常高，電動機車目前各家都提供以能源租賃的形式來供給動能。消費者必須要額外付費才能使用電能系統，各家費率也不太一樣，因此都會被民眾納入購車考量之中。像是eMOVING，分為399/月基礎型、599/月輕量型、799/月進階型，目前基礎型資費優惠首年月租只要$199。

不同的充電站形態，有不同的計價方式，像是一般的充電站就會是每分鐘0.3元，月租方案點數計算則為每分鐘2點；快速充電站則是每分鐘1元，月租點數為每分鐘6點；超級充電站的部分則是每分鐘3元，月租點數是每分鐘18點。

第四名－環保節能

民眾之所以選擇電動機車有很大的成分是因為環保概念的興起。由於電動機車的能源提供不再是汽油，因此沒有所謂的廢氣污染問題，這對於許多提倡乾淨能源的人來說是一大特色，特別是電動車安靜的特性，也減掉不少噪音污染的可能。

不過仍然有網友對於電動機車是否真的環保節能持保留態度，認為電動機車所使用的電能、換電站的運行電能，大部分電力來源仍來自火力發電，更認為這樣的供能形式，只是將環保成本轉嫁至其他事物之上而已。

第三名－外型

車體的顏色與外觀對於消費者來說已經是一個越來越重要的概念，也因為現代人的美學意識的提升，各車廠也在車子的外型上下足了功夫，流線、形狀、顏色等概念都發揮到極致，就是要做出「最搶眼」的那台車。

網友們對各家電動機車的外型，認為其實長得大同小異，都符合一般民眾所認知的質感美學。不過YAMAHA與宏佳騰的加入，又把電動機車的外觀提升到另一個層次，像是YAMAHA的「 EC-05 」就贏得了【德國設計大賞2020】的殊榮，也得到不少網友好評。

第二名－用電形式

現行的電動機車有兩個主要的用電形式，一種是「換電」，另一種則是「充電」。一般大家所熟悉的可能是Gogoro或光陽的換電型態，以電池換電池的方式來取得電力，而eMOVING走的是充電的型態，中華汽車的快充技術，更使其充電站依照充電量多寡分為三種形式，充電站、快速充電站與超級充電站。

特別的是eMOVING同時也提供了在家充電的服務，更不用擔心里程上的限制，有不少消費者就是看準了這點，最後選擇了eMOVING。

第一名－價格補助

不少人的印象裡會認為電動機車是一個相當昂貴的奢侈品，因此要換購時，總是會一再的比價，更會比較縣市間的補助差別，不過其實各車廠都有推出相對好入手的低價車款，不過有的車廠雖說是推出了低價款，但規格可一點都不低規。

以eMOVING來說，近期推出了「iE125超質款」，搭配政府補助優惠加上中華30期0利率與額外加碼汰舊換新$2000元補助，只要$39,800起，小資的價格仍能保有125車系的動力表現。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月09日至2020年07月07日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『電動機車換購考量』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)