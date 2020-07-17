開始計票。（圖片摘自中時電子報Youtube）

要開始亮票。（圖片摘自中時電子報Ｙoutube）

綠委開始投票。（圖片摘子中時電子報臉書）

藍委抗議與綠爆「格鬥」 游錫堃宣布投票開始

藍綠爆發衝突。（摘自中時電子報臉書）

藍綠爆發衝突。（摘自中時電子報臉書）

立法院今天進行監察院長、監察委員人事同意權投票，對於陳菊是否能擔任監察院長，朝野在今天一早就幾度爆發肢體衝突，但剛剛在抗議聲中，陳菊確定以拿下65票的過半票數，順利通過人事案，確定成為監察院長。

立法院臨時會今天進行監察院人事案投票，稍早在開票前20分鐘，藍委展開突襲，依序排隊在南區領票，令綠委戒慎緊張，游錫堃隨即宣布，在南區增設票匭，再度引爆藍委憤怒，質疑綠委刻意不讓藍委投原本綠委投的投票匭。

中午12點6分開始開票，國民黨立委朝主席台，展開「丟水球」攻勢，欲讓游錫堃坐實成「水牛伯」，綠委除提前穿著雨衣，另多名綠委手持看板，群聚在主席台旁護駕，嚴防立法院長游錫堃遭潑溼。

初步開票結果出爐，總計有93人領票、20人未領票，陳菊獲得65張同意票、3張不同意票、2張無效票，游錫堃宣布陳菊人事案通過，陳菊為監察院長兼國家人權委員會主委。

(中時電子報)