利空消息打擊，周四國際原油期貨回跌1%；石油輸出國組織OPEC與OPEC+決議放寬原油減產限制，並表示第二波新冠肺炎疫情使得市場恢復平衡的過程再次受到衝擊，隨著疫情每日確診人數激增超過20萬人次，分析師估計，2020年全球原油需求將下降至8650萬桶/日，低於原先看好疫情趨緩的8900萬桶/日。

截至當前，雖原油市場的供應動能相當穩定，但需求端卻不甚明朗；除了疫情因素，俄羅斯與沙烏地阿拉伯之間的價格戰、美國大型石油生產商接連聲請破產，諸多利空因素也使得後續走勢倍受考驗。其中美國原油跌幅1%，倫敦原油跌幅1%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.45美元，報每桶40.75美元；8月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.23美元；8月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.23美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.42美元，報每桶43.37美元。(商品行情網)

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