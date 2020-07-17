運價回神，周四波羅的海BDI指數反彈0.2%；由於海峽型船運價增加252美元，使得波羅的海各相關指數微幅上漲；據海關數據顯示，6月份中國鐵礦石進口量較上月增加16.8%，這與礦商出貨量的增加有密切關係。

業者表示，疫情期間歐洲港口遭遇大量船運班次取消，這對歐洲各地倉庫和碼頭的集裝箱數量產生了影響。但隨著情況逐漸改善，集裝箱的可用性也在慢慢增加。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲3點，收1699點，漲幅逾0.2%；海岬型運費指數(BCI)上漲30點，收2971點，漲幅1%；其平均日租金為每艘24639美元，增加252美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌35點，收作1544點，跌逾2.2%，其平均日租金為每艘13898美元，減少313美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲9點，收作899點，漲幅1%。(商品行情網)

(時報資訊)