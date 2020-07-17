自北京推出香港國安法後，外界擔憂該法不僅會對外商造成寒蟬效應，更會衝擊香港全球金融地位，導致外資恐有移出考量，而為亞洲金融重鎮之一的新加坡為可能的選擇之一。不過新加坡央行、金融管理局局長孟文能16日表示，目前仍未見到有「大量」來自香港資金與企業活動轉移至新加坡的現象。

據《CNBC》報導，關於媒體詢問是否有大量金融活動從香港轉到新加坡，孟文能（Ravi Menon）表示，有看到包括從香港在內的許多地點流入新加坡的資金增加，但其量不大。他也表示，如同預期，當有不確定性增加時，新加坡確實也接獲更多詢問，但實際上資金流動量與企業活動量都不大。

報導指出，自大陸推出香港國安法並於本月初實施後，外界對於這塊全球金融中樞的不確定感增加，認為此法會衝擊香港作為亞洲金融與商業重鎮的地位。此外，自去年以來的反送中抗爭，再加上美陸貿易戰的影響，導致香港經濟在過去10年來首度陷入衰退；此外，先前已有許多媒體報導，許多富豪已將在香港的資產移至新加坡，讓外界認為星國可能取代香港的金融地位。

不過，孟文能仍認為香港是強大的金融中心，有許多吸引人之處，也有本身優勢，「因此，我認為不應過度強調香港流出的資金」；他也強調，以新加坡的觀點，「寧可看到一個成功的香港」，若香港遇到很不好的狀況，不僅對區域不好，對新加坡也沒好處。

(中時電子報)