長江中下游地區連日降雨不停，導致多處飽受水患之苦，估計受災人數逼近4000萬，三峽大壩更已經接近潰堤邊緣，這讓非常擔憂狀況的黃安相當心急，甚至直言：「三峽大壩啥時候潰堤，到時後印度就越界啦、台灣就獨立啦」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

黃安微博PO文開頭就怒斥：「台灣媒體及印度媒體是最關注三峽大壩的一群狗東西」，直指這些人是從仇恨出發，時刻關注三峽大壩何時會潰堤、大水會淹死多少人，更直言不諱：「印度就越界啦、台灣就獨立啦」，接著怒嗆台灣媒體不斷洗腦人民，更對子弟兵奮不顧身搶救穩住災情一事卻隻字不提，根本是要分裂民心，更反酸不如直接說大壩潰堤不是天災而是人禍。

接著話鋒一轉，黃安暖心喊話：「人民子弟兵一張張年輕帶點稚氣的臉龐，卻有著令人敬佩、令人疼惜的鬥志決心，感謝你們，一定要注意自身安全，你們的父母得多牽掛，向你們致敬」，一席話讓大陸網友狂讚：「安哥真的比誰都愛國啊」。

(中時電子報)