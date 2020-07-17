先前謠傳可能跟火箭隊友「忍者龜」韋斯布魯克同樣感染新冠的「大鬍子」哈登，目前已經結束隔離加入球隊訓練，他在17日接受《休士頓紀事報》資深記者費根訪問坦承，自己並未隨隊來到奧蘭多隔離區域，理由竟然只是「家庭因素」！

就在韋斯布魯克宣告確診同時，哈登前天自己低調抵達奧蘭多隔離區域，且開始接受隔離，似乎就在對外宣告自己並未感染新冠病毒，如今隨著他開始投入火箭訓練，看來已經徹底擺脫中鏢謠言，目前他還沒決定是否穿上黑人平權球衣。

「這是我1個月以來首次打5對5，感覺好極了，」哈登說，「我的雙腿感覺有點沉重，思想上也感覺累了，但我要堅持下去。我想這次NBA的停賽，確實替火箭帶來幫助。我認為全世界都知道我愛打球，對我來說，最重要還是狀態。」

「等到韋斯布魯克回來報到，我們的陣容才算完整，接著只要我們找回應有狀態，我們能跟任何球隊對抗，」還在練球時狠狠灌籃的哈登說，「我想本季各隊的奪冠關鍵，在於要看誰的狀態最好，看哪支球隊能在思想上面打開那個開關。」

(中時 )