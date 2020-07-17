新冠肺炎從今年開始肆虐全球，美國是全球上疫情最慘重的國家，至今疫情還在延燒，但很多美國民眾到現在還沒有養成戴口罩的習慣，甚至還出現「不屑」戴口罩的態度。日前有2名男子，在公開場合發放免費口罩給美國民眾，看看有多少人願意拿口罩與戴口罩，結果美國當地居民非但不領情，更詛咒送口罩的這兩名男子「會下地獄」，反應讓人看了直搖頭。

YouTuber《Chad Goes Deep》日前上傳一部影片，內容是他們透過街頭實測，跑到海灘發送免費口罩，《B.C. Lowy》翻譯成中文後放上網路，掀起台灣網友熱議。影片中，2名男子沿著海灘周邊打算免費發放口罩，但幾乎所有被問到的民眾，都對這2名男子嗤之以鼻，不給好臉色。

影片一開頭，有民眾被問到要不要拿免費口罩，直接說出「口罩會害你死掉」；還有人詛咒這2名男子到處送口罩會下地獄，更有人反問他們「是不是有抽大麻」、「這一切都是狗屁謊言」，甚至有老外被問煩了，當場嗆不然來輸贏。

影片曝光後，看在辛辛苦苦蒐集口罩的台灣網友眼裡，多感到不可思議，直呼超傻眼，直呼：「美國就是1%菁英+99%智障組成的國家」、「原來全世界最無知的是美國人」、「美國人只會被自己蠢死」。

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(中時電子報)