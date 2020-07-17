台南市龍崎區全區近1／3是老人，龍崎區農會配合中央政策開辦「綠色照顧站」，訴求把農業在地元素融入生活。（曹婷婷攝）

台南市龍崎區全區近1／3是老人，龍崎區農會配合中央政策開辦「綠色照顧站」。（曹婷婷攝）

台南市龍崎區邁入超高齡化，全區3820人中，65歲以上高達1071人，近1／3是老人，多數獨居或老夫妻相伴，龍崎區農會配合中央政策開辦「綠色照顧站」，邀40名長者拈花惹草，每周上1堂課、一起共餐，訴求綠色療癒身心。

龍崎綠色照顧站學員目前有40人，最幼齒65歲、最年長91歲。83歲劉阿嬤平日獨居，現在每周最期待星期二跟大家用竹炭製作手工皂、把花草變身漂亮盆栽等，她說，以往在家也沒事做，出來有人聊天、作伴，比較不無聊。

台南市農業局指出，農委會109年度策畫「綠色照顧示範計畫」，目前全市有麻豆、龍崎區農會跟台南市漁會試辦，計畫為期3年。有別於社區關懷據點功能，綠色照顧站標榜綠飲食、綠照顧跟綠療育，其中，綠療育結合農業在地元素，以龍崎來說，竹子、竹炭是特色，長輩就地取材用竹炭玩出擴香石、竹炭皂等花樣，還能跟兒孫誇口「阿公阿嬤跟得上時代」。

龍崎區農會強調，綠色照顧站目前服務周邊長輩居多，未來觸角會變廣、變深，好比偏僻村落長輩不便出門，會結合在地醫院交通車接駁，鼓勵更多長輩走出家門；此外，目前每周也幫20位長者提供送餐服務。

龍崎區公所因應超高齡社區來臨，轄內設有4個關懷據點、1個日照中心。其中，承租龍船里活動中心開辦的日照中心，提供園藝、韻律、藝術等活動，助長輩找回生活重心。

(中時 )