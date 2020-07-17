台積電(2330)上修今年全年業績預估及資本支出，並都將創新高；台積電美國存託憑證（ADR）周四逆勢上漲0.8%。台積電今股價開高3.5元為361元，最高漲到364元。外資近三個交易日以來逢高減碼，累計三天賣超22466張。台積電股價於本周三創下370元歷史新高價。

台積電ADR周四收66.59美元，創次高，上漲0.53美元或0.8%，折合台幣每股約394.15元。

台積電周四下午舉行線上法人說明會，台積公司第3季營運展望樂觀，預期季營收將達112億至115億美元，季增約為9.3%，優於市場預估。台積電也調高今年美元營收成長預估至2成以上，高於先前預估的成長14%至19%。

針對華為禁令對台積電的影響，公司表示，台積電將遵循美國新的出口規定，依照目前的規定，5月15日後不再新接華為訂單，9月14日後也不再出貨華為，不過，台積電今年營收仍將成長2成以上。

因應未來幾年5G及高效能運算對先進製程的強勁需求，台積公司並將今年資本支出較原先計畫150億至160億美元調高10億美元，至160~170億美元新高；同時，仍積極進行先進製程規劃，今年5奈米製程下半年將強勁成長，全年將貢獻8%業績。3奈米製程開發符合進度，將於2022年下半年量產。

台積電今年第2季獲利續創新高，上半年財報亦為新高；台積電第2季受惠7奈米強勁需求及高產能利用率，毛利率達53%，優於原估的50%至52%，稅後淨利1208.2億元，季增3.3%，創下歷史新高，每股純益4.66元。台積電2020年上半年總營收6212.96億元，年增35.2%，毛利率52.4%，較去年同期拉升10.2個百分點，稅後淨利2378.09億元，年增85.6%，每股純益9.17元。

(時報資訊)