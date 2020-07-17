影片串流媒體公司網飛（Netflix）上季營收優於預期，但獲利表現意外疲弱，且本季用戶增長預測低迷，周四盤後股價一度暴跌逾12%，目前跌逾9%。

網飛並宣布負責平台內容的首席主管薩蘭多斯（Ted Sarandos）晉升為共同執行長，讓這位20年老將繼任網飛創始人、現任執行長與董事長哈斯廷斯（Reed Hastings）的接班態勢更為明朗。

薩蘭多斯仍將兼任內容長，同時也將進入董事會。哈斯廷斯在法說會上表明兩人都將擔負全職工作，並強調自己無意立即離開公司，他表示：「我還要再做10年」。此外，產品長彼得斯（Greg Peters）將擔任新增列的營運長職務。

綱飛第二季營收年增25%，為61.5億美元，超出市場預期的60.8億美元。淨利為7.2億美元，較去年同期大增167%，但不及市場估的8.19億美元。每股盈餘為1.59美元，優於去年同期的0.6美元，亦不如市場預期的1.81美元。受惠於防疫期間的宅經濟，網飛第二季全球付費會員新增1009萬個，遠超出去年同期的淨增加270萬個，亦超出市場預估的增加826萬個。

網飛預估第三季營收為63.3億美元，不如市場預期的64億美元；網飛預估第三季每股盈餘為2.09美元，優於市場預估的2.01美元。

受惠於居家防疫的生活型態，網飛第二季用戶顯著成長，但本季用戶增長預測甚至連分析師預估值的一半都不到。網飛預期第三季用戶淨增加250萬個，遠不及分析師預期的527萬個。

(時報資訊)