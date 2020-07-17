新加坡官方在周五公布新數據，該國六月非石油的國內出口(NODX)按年率比較飆升了16.1%，優於此前預期，路透先前對經濟學家的調查為上升6.2%，六月的數據也翻轉了五月下跌4.6%的頹勢。

經季節調整後，新加坡六月出口按月率比較上升0.5%，在五月則為月減4.6%。

專家指出，六月的年增飆升，去年同期的基數較低為一因素。

另外，六月非貨幣的黃金出口較去年大幅增長238%，亦推升了出口數據。新加坡為東南亞區域黃金交易的中心，黃金出口亦受到其價格激烈波動而受到影響。

(時報資訊)