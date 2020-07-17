林志玲送上花籃。（圖／許政榆攝）

凱渥集團搬新家昨舉行活動。（圖／凱渥提供）

台灣第一名模林志玲去年6月宣布閃婚放浪兄弟成員Akira，最近林志玲返台支持台北電影節典禮，外界仍將焦點放在志玲姐姐的肚皮上。昨(16日)林志玲恩師洪偉明出席活動，被問是否有聽說林志玲「報喜」，他微笑說：「要問她，她有喜事自然會報喜」。

林志玲去年和小7歲Akira閃婚，她坦言期待當媽，最好是龍鳳胎，一舉生男得女，笑說：「我好像許願許一輩子了，老天爺應該有聽到」，後來更傳出林志玲拚「三代試管」，希望早日當媽，隨後她被拍到疑似懷孕發福，林志玲則逗趣回說：「我很胖嗎？以後只能吃一碗了」。

昨凱渥集團搬新家，林志玲無法親自到場祝賀，但不忘送上花籃，並在字卡寫上：「願每個人都能得到生命中最好的機會」，去年洪偉明克服萬難親自參與林志玲婚禮，可見師徒好感情，問他林志玲生子進度？洪偉明開心笑笑說：「不要問我，要問她，她有喜事自然會報喜」。

凱渥集團旗下擁有超過300名藝人、模特兒，其創辦人洪偉明昨親自率領旗下藝人，一同歡慶新家新創新頁活動。洪偉明表示，世代不斷在轉變、觀念跟過去早已不同，要更加耳聽八方，不只是服飾的流行趨勢，任何事物的轉變流行都要多看多聽。近年來自媒體當到，笑說若有人想找他當網紅也不排斥，話題不拘束於時尚類，想說什麼就說什麼。

凱渥旗下包括洪曉蕾、莊凱勛、王心恬、花花（張嘉雲）等共襄盛舉，現場星光熠熠。凱渥新生代昨帶來精彩演出，首先由超強舞林高手林煥鈞、夏浦洋、林毓家、林芷延四人開場舞登場，凱渥也與遊戲產業大宇資訊旗下300多位高人氣IP遊戲角色簽署合作經紀約，正式成為凱渥Catwalk超強師弟妹，與凱渥學長姐們強強聯手將娛樂經紀產業的幻想價值增值，兌現千萬產值。

同時，凱渥集團以「New Office、New Ideas、New Business」視覺來呼應2020新主張，發佈全新時尚IP平台「#凱渥極黑學」啟動，將是凱渥時尚凱渥定義的新姿態與新社群模式，多方位涵蓋經紀行銷事業體，讓黑不再只是黑，而是能創造極致的黑時尚與所有顏色共創可能性。

(中時電子報)