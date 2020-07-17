台北市建管處電梯安檢傳弊案，對此，台北市長柯文哲表示，徹底查清楚後再跟大家報告，「我相當有自信中高階不會有問題」，還有一些小問題是比較低階的，但他強調，台北市還是全台灣最清廉的地方。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，柯若守不住「本土」跟「清廉」這兩個形象，2024其實也不用選了。

柯文哲標榜的清廉，因為第二任以來已有3處局處被搜索，使外界質疑清廉破功。對此，柯昨表示，8萬人的團體沒辦法保證每一個人都沒事，還有一些小問題是比較低階的，他是相當有自信中高階不會有問題。柯說台北市事實上還是少很多弊案，「因為公開透明是我們的做法，不能保證百分百沒有，但台北市還是全台灣最清廉的地方」。

對此，黃暐瀚在臉書指出，每個政治人物都有自己的「大絕」跟「軟肋」。台北市長柯文哲的「大絕」就是「本土」和「清廉」。身為二二八受害家屬，新竹出生長大的「本省」醫師柯文哲，「本土台灣人」視他為家人，是選舉時最有力的武器。柯勤政，每天七點多到市府嗡嗡嗡，選民投給柯文哲，完全不用違背良心，因為這個市長很「清廉」，這個市長「不會貪」。

黃暐瀚提及，藍綠誰選2024，眼前還不知道，但民眾黨已經確定，就是柯文哲。他直言，柯守不住「本土」跟「清廉」這兩個形象，2024，其實也就不用選了。

(中時電子報)