輸卵管結紮照片及示意圖。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

43歲女性結紮後想再次懷孕，到奇美醫學中心生殖醫學科門診求診，檢查無其他異常，評估其需求及可能性，安排腹腔鏡輸卵管重建，醫生比照韓國Yoon醫師做法移除結紮處，以極細縫線將兩端吻合，手術約2小時，術後吻合面平順、輸卵管通暢，出血量極少，為極成功案例。

奇美醫學中心婦產部主治醫師何坤達指出，輸卵管結紮是常被使用的避孕方法，但即便術前周詳考慮，還是有人結紮後想再次懷孕，結紮後如想再次懷孕，只有兩種方法可達成，一是試管嬰兒，另一則是輸卵管重建。

奇美醫學中心過去20多幫助約上萬例人工授精與7、8000例試管嬰兒，但依台灣人工生殖法規，並非所有伴侶都能使用人工生殖，對於這群病人來說，輸卵管重建大概是唯一可行方法。

醫師指出，重建手術需要切除異常阻塞部分，再將兩端健康管徑對接，因輸卵管並不是大的器官，先前開腹重建輸卵管手術並非容易的事情，做到精準對齊縫合需要使用顯微手術器材，過去無法直接縫合只能對齊並使用黏著劑黏合，懷孕率不到4成，現今韓國Yoon等醫師已可達7成以上成功懷孕率。

何坤達表示，正因非所有人都符合人工生殖條件，故輸卵管重建手術有其必要性，其術後成功率取決於結紮位置，年紀愈輕及健康輸卵管長度愈長，則成功率愈高。他強調，使用腹腔鏡重建輸卵管可達到微創手術恢復速度快、出血少、組織傷害少及不易沾黏等好處，跟試管嬰兒比較，輸卵管接合後可自然多次懷孕，其整體花費較試管嬰兒節省不少。

(中時 )