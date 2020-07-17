作為大陸A股市場10年以來的最大IPO，中芯國際16日登陸科創板，開盤一度大漲246%，當天收在82.92元人民幣，較發行價27.46元大漲202%，總市值也增至6137億元人民幣，坐穩科創板「一哥」地位。財信傳媒董事長謝金河稍早在臉書發文指出，中芯國際在科創板上市，吸引了不少資金，可以看出大陸股民對中芯的期待，不過回顧過去台灣三大慘業，這次大陸傾力扶植的半導體國家隊，對台灣半導體產業的衝擊也正式開始。

謝金河指出，大陸傾舉國之力扶植的半導體國家隊中芯國際在科創板上市，中芯只花了45天就完成所有IPO程序，這次集資招股以超額認購上限發行19.28億股，股價發行首日，一度大漲246%，收盤漲幅202%，單日成交金額479.67億人民幣，創下10年新紀錄，這可以看出大陸股民對中芯的熱切期待。

不過，同是中芯國際，在香港上市的中芯同一天在香港股市卻重挫逾25%，中芯從最高價44.8港元跌到27.5港元，中芯在短短兩個交易日大跌38.6%。他說，同樣是中芯國際，在科創板和香港主板市場表現兩樣情，也意味了大陸半導體國家隊將回歸大陸資本市場。

謝金河分析，中芯國際去年全年營收244.12億港元，本業虧損25.96億，淨利17.5億港元，可以看出中芯國際的獲利完全來自國家補貼。過去大陸以國家補貼的策略扶持了面板，把南韓、台灣的面板產業打得落花流水，補貼LED、太陽能產業，幾乎顚覆整個產業秩序，最後整個產業都趴在地上。

他認為，這次美中角力所有焦點都在半導體上，大陸建立紅色芯片供應鏈，下手之重一定勝過面板、太陽能及LED，這次中芯國際更是重中之重，中芯掛上科創板是這次紅色芯片國家隊的序幕，對台灣半導體產業的衝擊也正式開始。

(中時電子報)