立法院臨時會今上午進行監察院人事同意權投票，針對立法院長游錫堃昨下午進到議場宣告開會，隨即表決民進黨團提出的中止審查會逕行投票，民眾黨團總召賴香伶今質疑，游錫堃失去客觀中立的高度跟能力，希望院長對昨天程序瑕疵表達歉意，因為游院長此舉造成朝野更不信任彼此。

賴香伶指出，昨天議場內表決程序有很多瑕疵，希望游錫堃組成調查小組確認，像是要求無記名投票變成記名投票，很多人插卡也跟按鈴表決不一致，以及有無清查人數，這都是應該要堅守基本的目標。

賴香伶強調，國民黨占領主席台造成無法詢答，應該要延後實質審查或其他方式，而不是民進黨用人數優勢直接逕行投票，即使是末代監察院，對國人來說仍是程序不正義、不完備，必要時民眾也會提出釋憲，這是民眾黨團態度。

民眾黨團副總召張其祿說，民進黨團用提案方式中止審查會，直接進行人事權投票，已經看到憲政亂象，閹割立法院職權，讓實質審查程序不建，監委的爭議性問題也看不到，不合法不合憲的監察院，產生的監委又有何代表性，呼籲蔡總統懸崖勒馬，執政黨不要用多數暴力玷汙民主進度的價值。

(中時 )