立法院今將進行監察院長被提名人陳菊及監委人事同意權投票，國民黨昨占領主席台遭民進黨立委強行清場後，造成幾名立委受傷掛彩。藍營今則規劃小規模動員，並由副秘書長李彥秀、柯志恩、謝龍介帶頭，港媒預估，藍營今天可能有2千人到場支援抗議活動。

國民黨日前佔領主席台多天，但昨下午民進黨團發動強行清場，雙方爆發肢體衝突，最終在人數優勢下奪回主席台，立法院長游錫堃昨下午更宣布，全案今天將交由院會進行人事表決投票。對此，在野黨齊聲抨擊，強調跳過審查程序不符民主精神，時力甚至揚言提出釋憲，朝野對立情勢更趨惡化。

監察院人事同意權案已於13日舉行公聽會、14日進行陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監委被提名人審查會，17日進行監察院人事同意權案表決。

據港媒《中評社》指出，國民黨今天場外抗議將由副秘書長李彥秀、柯志恩、謝龍介帶頭，結合北北基桃的市議員等強化戰力，且已動員黃復興黨部、桃園基隆等地方黨部人力進行支援，而黨外陳抗活動，則有八百壯士、藍天行動聯盟等藍營團體支援。

藍營團體一早則在立法院外抗議，與員警爆發衝突。其中挺韓「五虎將」杏仁哥也到場聲援，並和員警不斷推擠，場面火爆。國民黨立院黨團總召林為洲今早也出面說明今天抗議的訴求和目的。

(中時電子報)