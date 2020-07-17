受到新冠疫情影響，美銀美林全球高收益債券指數在3月下旬跌到2017年以來的低點，但隨即V型反轉彈回2019下半年水準，合庫投信認為，由於全球央行紛紛祭出寬鬆貨幣政策刺激經濟，且美國開始降息以減緩對於經濟的衝擊，在低利環境下，預期投資人對於收益率的追求，將在疫情趨緩後更加明顯，長期來看整體高收益債市趨勢維持向上格局。

合庫投信指出，「合庫美國短年期高收益債券基金」委由AXA安盛投資管理(AXA Investment Managers)擔任海外投資顧問，投資流程採ESG策略，以質化方法分析發行人ESG表現，特別關注可能影響現金流量並最終影響信用品質的ESG問題。

分析其產業特定架構，及可能會影響公司現金流量與信用品質最相關的ESG考量因素，並根據所預期公司在面臨相關的ESG問題時將如何影響現金流，來對公司進行ESG評析。

合庫投信長期研究顯示，短年期的「美銀美林0-3年美國高收益債券指數」表現明顯優於傳統的高收益債券指數(美銀美林美國高收益債券指數、美銀美林全球高收益債券指數)，且波動度及下檔風險也相對較低。

今年市場不確定性高，為避免財富資產大幅波動，建議可以選擇集「短存續期間」、「創造現金流」及「風險分散」三大優勢之合庫美國短年期高收益債券基金兼顧投資收益與風險，該基金預計7月27開始募集，基金保管銀行為台灣銀行。

(時報資訊)