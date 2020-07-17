台灣大(3045)今日除息，每股配發現金股利4.75元，開盤參考價109.5元，儘管今台股開高震盪，台灣大依舊開低震盪，下挫逾1%，呈現弱勢貼息。

台灣5G甫開台，目前仍處大量投資建設階段，加上未來有頻譜的攤提，對於電信業近2~3年的營運都將是挑戰，惟台灣大有轉投資小金雞momo，其電子商務營收穩定成長，加上受惠於費用率下降，預計今年獲利年成長幅度更進一步擴大。

在5G的建設方面，台灣大預計今年底在全台要有4000基地台，3年要上看萬座，隨著4G用戶得合約陸續到期，台灣大也力拚三年內有過半用戶滲透率。

台灣大6月自結合併營收106.1億元，營業利益13.4億元，稅後淨利為10.3億元，每股獲利為0.36元；自結上半年合併營收631.9億元，營業利益86.1億元，稅後淨利為63.6億元，每股獲利為2.26元，榮登電信三雄獲利王。

目前電信三雄都已經進行除息，但包括先前的中華電、遠傳等均依舊呈現貼息狀態，顯示5G上路，電信業並未鬆口氣，未來營運才是挑戰。

(時報資訊)