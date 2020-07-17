投資人觀望即將召開的歐盟峰會，就設立歐洲復甦基金展開協商，以及企業業績表現疲弱，全球、尤其是美國的新冠肺炎疫情持續升高，使投資信心受挫，周四歐股收跌，但脫離盤中低點。

歐洲主要貿易夥伴中國的內需數據意外疲弱，以及美中之間的緊張局勢升高，亦為歐洲股市帶來壓力。

周四泛歐STOXX 600指數跌0.47%，收在372.13點，盤中一度下跌1%。旅遊休閒股跌1.9%，跌幅最大。營建與材料股逆勢漲0.5%。

歐洲精品集團Richemont上季營收幾乎砍半，股價下挫4.6%。中國業務比重偏高的同業LVMH集團與開雲集團（Kering）分別跌1%與1.3%。

周四英國富時100指數收跌0.67%，德國DAX指數跌0.43%，法國CAC 40指數跌0.46%，義大利富時MIB指數漲0.37%，西班牙IBEX 35指數跌0.17%。

歐洲央行總裁拉加德周四在貨幣政策會後宣布基準利率與新冠緊急激勵方案維持不變，此決議符合市場普遍預期。

該央行並表示，歐盟即將推出的振興方案將如同投資人所期望的較傾向於撥款、而非貸款。拉加德表示，歐洲央行預計須動用「大流行病緊急資產購買計畫」（pandemic emergency purchase programme,PEPP）的所有額度，為歐元區經濟帶來支撐。

歐盟27個成員國領導人周五將召開高峰會，就規模達7,500億歐元的歐洲復甦基金進行協商。市場對於達成協議不抱希望，但認為至少應該在解決分歧上取得一些進展。

(時報資訊)