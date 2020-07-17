1.台積電(2330)：法說發布四高紀錄，昨夜ADR逆漲0.80%，今早股價彈升至364元。

2.中鋼構(2013)：風電＋業外助攻，業績進補，昨外資轉買超261張，今早放量觸及27.7元，追平前高。

3.聯上發(2537)：外資昨擴大買超609張，激勵今早股價一度漲逾5%。

4.昱泉(6169)：暑假旺季到，外資連兩日買超，今早終結連10天跌勢，量增強彈攻漲停。

5.網龍(3083)：「黃易群俠傳M」20日上市，拚月營收2億元，昨外資轉買超46張卡位，今早放量強彈逾5.5%，躍過5日線、挑戰月線。

6.宏碁(2353)：稱霸美國PC市場，早盤挾量漲逾5.5%，收復10日線。

7.虹光(2380)：外資連3日買超，早盤一度觸及漲停，登1年來新高。

8.精聯(3652)：新品H2搶市、營收看旺，外資昨小幅買超，早盤高掛漲停。

9.曜越(3540)：大啖遠距商機，H2看俏，三大法人連2日買超，早盤攻上漲停。

10.圓展(3669)：遠距視訊續夯，估Q2季毛利率攀揚，晨盤急拉大漲8%，再戰天價50元。

11.友達(2409)：分食三星退出曲面螢幕大餅，晨盤挾量上攻2%，重登10元票面。

12.天鉞電(5251)：6月業績亮眼，晨盤一度觸頂，強攻月線。

13.均豪(5443)：Q2稅前獲利5586萬元，晨盤放量走揚4%，力撐高檔。

14.康普(4739)：電動車銷量激增，充電商機火紅，晨盤價量俱揚走高5%，站穩各短均線上。

15.揚智(3041)：全面大轉型，搶進WiFi 6，推動營運大幅度改善，早盤上揚近4%。

16.穩懋(3105)：受惠5G需求，亞系外資喊買上調目標價至4字頭，股價上漲逾4%。

17.翔名(8091)：台積法說釋利多，供應鏈獲買方青睞，內資持續相挺，晨盤跳空漲停，再登波段高價。

18.辛耘(3583)：不畏外資連5賣超，台積電供應鏈成員獲買盤青睞，早盤再衝漲停價，寫近半年高點。

(時報資訊)