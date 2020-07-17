日前陸續遇到一些讀者詢問：

「因為投資理念不同導致跟另一半產生不愉快？」或者「因為存股原因，萌生想跟另一半分手的念頭」這類的問題！

或許有的人覺得不可思議，但是不要懷疑投資理念有差異，有時候自己的腦袋都會跟自己打架了，更何況是從小成長背景、原生家庭教育不同的兩個人。

在投資的道路上，也很有可能遇到意見相左的時候，誠如悟天大哥最近提到的一個有趣的例子「股價20的時候不買，因為覺得會跌到16，結果最後買在28，卻認為會漲到40！....」如果投資有賺錢自然是笑呵呵，那萬一沒賺呢？那不就又吵翻了？

我看到這些問題有些心痛，因為年輕時我也遇過類似問題，非常挑戰！除了離婚，其實你還有別的選擇！

我深刻體會到：「挑戰成功，迎來勝利。」

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婚姻中不變的金科玉律是：誰有經濟能力，誰就可以下達命令？真的是這樣嗎？

美國《錢》雜誌（Money）曾針對25歲以上的夫妻做過調查，發現金錢是夫妻爭吵的最大課題。美國西契斯特家庭治療學會創辦人貝蒂．卡特（Betty Carter）甚至還表示：「婚姻中不變的金科玉律是：誰有經濟能力，誰就可以下達命令。」但真的是這樣嗎？

我覺得未必如此，夫妻之間的相處，若過度過度重視錢要分配，甚至開始斤斤計較，到底公不公平？漸漸的會為了錢「三天一大吵，兩天一小吵。」把曾經的濃情蜜意都吵淡了，那未免太可惜了。

讓我想起多年前曾參與「界線」系列的讀書會，受益良多！

其中一本「為夫妻立界線」這本書我反覆讀了很多遍，每次閱讀都有新收穫，主要在談的是很多事情，都要「清楚立界線」，人與人之間的界線用文字形容，而界線如同房子四周的牆壁，做人做事，除了保守心，更重要的是一定要要有原則跟界線。

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自己選的，好壞都要共度難關

一場金融海嘯賠光所有積蓄，我也是拍拍悟天大哥的肩膀，抱著他一起哭，然後說：「沒關係！錢再賺就好」！

賠錢已經讓人痛徹心扉了，另一半是自己選的，好壞都要想辦法一起共同度過難關，不得已的情況下，最後變賣了我的結婚金飾，度過當時的難關。

請不要誤會，我並不是要說自己多偉大？而是要表達自己也要為此事負責。

怎麼說？

ㄧ、老公我自己選的！

二、是我沒有把他玩股票帶給我的恐懼與擔憂說清楚！

三、我自己對股票市場不夠了解徹底。

當時也曾十分生氣😤然而，再怎麼憤怒，都無法改變事實，所以我開始思考？

怎麼樣幫助丈夫重拾信心，這個比任何事情更重要！於是花了很多時間鼓勵悟天大！

在我眼裡，悟天大哥是個很聰明很有自信的人，然而聰明有時會被聰明誤，總以為投資股票的方法是絕對必勝的。

說真的，我滿感謝那次慘賠的經驗，讓我才有機會勇氣誠實表達自己內心的想法，並且把自己對悟天大買股票（我形容彷彿是「股癌」）這個行為，讓我極度不安全感、以及融資融券做短線，過程中我的焦慮、不安、擔憂！

我漸漸明白，身為妻子的我，我也要負連帶責任，有時候遇到的困難未必是壞事，對我來說，反而是溝通的好時機！

夫妻雙方不就是這樣嗎？建立在互相尊重，相互扶持的關係之上。

然而，這並非瞬間就能馬上改變的事，而是我們透過多年不斷的溝通，漸漸取得雙方共識，重新定義投資的目的為何？

我們認為，為了幫助我們的生活過得更好！若只是為了投資想法不同，為此吵架甚至為此離婚，豈不是得不償失？多可惜呀

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賠錢的原因到底出在哪？

於是我們也開始尋找「賠錢的原因到底出在哪？」

我想，沒有人希望自己賠錢！

展開一場「尋根之旅」，明明讀了那麼多投資理財書籍，卻還是節節敗退，後來轉向心理學，漸漸發現我的「理財觀念」、「看待金錢」的觀念，這些都是源自我從小到大內心匱乏感及對金錢的錯誤看待，為了瞭解自己哪裡出了問題？也非常害怕自己會把「貧窮」傳承給「孩子」！

於是我們漸漸發現「心理學」及「言語的力量」的重要性。

後來在讀到「水的結晶」「米飯的實驗」，頓時明白如果連一滴水、一顆米飯都會因為我們傳遞的言語不同，正面言語結成漂亮的結晶、負面或罵人的言語則變成比較醜的結晶，同理可證，人類的運作模式，觀念是相通的。

若有興趣的人，可以觀看「水的結晶」這部影片！

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不要被「死性不改」這類的話給「限制住」

研究指出3歲的大腦發展已完成約80%，劍橋大學的研究更是發現，3-4歲的幼童，已經能理解基本的金錢概念；到了7歲時，與未來財務行為有關的基本概念，通常已經發展完成。就連巴菲特也公開表示過「教導孩子金錢觀念、以及如何正確管理金錢的重要性，大多數家長都知道。」然而，知道和行動是兩回事！

於是我們下了好幾年的苦工，重頭開始學習，而我則是透過協助個案的過程中，甚至產生興趣，後來還取得心理學相關專業證照。

而悟天大從原本的慘賠，到反存股族，到研究存股有成效，後來還找到適合自己的ＳＯＰ，最後還出版「存股輕鬆學」，這些都是始料未及的。

所以說，千萬不要被「三歲定終身」「死性不改」這類的話給「限制住」。

大腦具可塑性。因此不必擔心輸在起跑點

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洪蘭老師曾提過，大腦具有可塑性。因此不必擔心輸在起跑點，終身學習可促進腦力。

我曾參加過洪蘭教授的一個演講，老師提到人從出生到2～3歲、青少年、成年人，終其一生大腦一輩子都一樣，若受後天經驗刺激、透過一次又一次的調整、塑造，大腦絕對是具有可塑性的。

我印象最深刻是文中提到倫敦計程車司機的例子，司機需要接受4年的密集訓練，通過倫敦街道的詳細測試之後才能拿到執照。

其中科學家掃描了幾位計程車司機的大腦後，發現這些司機掌管記憶的海馬後緣變得比較大，也就是說司機的神經元之間的連結大幅增加。

可見，每一個人都是適合成為終身學習者，活到老、學到老、活愈老我們愈要學，所以說不用擔心輸在起跑點。

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如果想要成為金錢磁鐵，自己要先調整頻率

人的大腦如同一台收音機，五官好比收音機的接收器，比例越大影響的成分越深！因為從小出身貧困，所以我對錢特別沒安全感，我的腦迴路（頻道）接收到訊息，對金錢的不安全感及匱乏好比電腦裡面的木馬程式，隨著年紀增長，就會越扎越深最後變成反射性動作。

有鑒於上述大腦是具可塑性的觀點，所以我們不斷的大量練習，後來我看了「原子習慣」、「刻意練習」當中提到的一萬個小時等提到的觀念，其實有異曲同工之妙，當我們持續且大量的學習新的東西，大腦新長出來的神經元速度會越來越快，如同新陳代謝一般！

所以說，如果想讓自己成為一個金錢磁鐵，那麼自己就要先調整頻率，對自己及身邊的人都盡量只說安慰造就勸勉的話，不要再發出負面能量，對待家人、另一半、孩子、同事、長官等...都一樣。

不要為了物質（錢）影響夫妻、與家人的感情，這樣豈不是虧大了！

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結論

1. 挑戰成功，經歷會迎來勝利。

2. 婚姻中不變的金科玉律是：誰有經濟能力，誰就可以下達命令？

3. 自己選的，好壞都要共度難關

4. 大腦具可塑性。因此不必擔心輸在起跑點

5. 家財萬貫不要到最後，窮得只剩下錢！如果想要成為金錢磁鐵，自己要先調整頻率

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今天孫太想邀請你思考

萬一不幸賠錢的時候，當下的想法會是什麼呢？正面思考？還是負面思想？

投資理財觀念與另一半有共識嗎？如果沒有共識，是尊重對方呢？還是常常為錢的事情吵架呢？

萬一對方賠錢了，你的反應是什麼？（安慰？還是罵對方呢？）

警語：

悟天並非投顧老師，純粹跟大家分享用悟天自己利用存股買賣SOP流程所設定出的倍數心得，但最終股價表現還是以現況為主，悟天無法預判股價的高低點，因此請讀者自行分配好資金狀態以及審慎評估操作！SOP倍數只能做為參考值！悟天的線上課程以「個人存股心得」分享以及「研究紀錄」為主，不炒作特定股票、不意圖拉抬或壓低股票的價格，或與他人通謀，以約定的價格於自己出售或購入時，讓股友同時為相對行為；也不意圖影響市場股價或散布不實資料也無推介特定股票以及特定價位買賣價位之用意，希望讀者能藉由悟天存股的心得分享，找出屬於自己買賣金控股的SOP流程，投資前請獨立思考、審慎評估！過去悟天的經驗不能保證投資人一定可以獲利，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，悟天無法為投資人績效負責。

※本文由PressPlay專欄作家孫太授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)