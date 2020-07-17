聲援反陳菊掌監院 杏仁哥翻越拒馬遭捕。(影/中時電子報直播)

立法院今天上午針對監察院人事案展開表決，為反對包括陳菊在內的被提名人名單，民團今集結立法院外，包括國民黨立委、地方議員，登上宣傳戰車高喊「拒絕酬庸、退回提名、下架陳菊」，杏仁哥甚至翻越拒馬企圖進攻立法院，但隨即遭警方圍捕拖離現場。

立院抗爭畫面。(圖/趙雙傑攝)

立法院臨時會訂於今天進行監察院長被提名人陳菊、監委被提名人的人事表決，為讓陳菊等被提名人的表決案順利闖關，民進黨團在昨天下午就先將佔據議場的國民黨立委掃出議場，並順勢佔住主席台，並於今天上午由立法院長游錫堃宣布開始領票、投票，表訂中午12點結束投票，但場內持續爆發衝突，導致投票尚未正式進行。

在場外，由民間團體、泛藍團體發動的抗爭行動，也在立法院外集結表達立場，到上午10點左右，現場約集結近千人，其中杏仁哥等數十位民眾，手帶手套企圖翻越拒馬進攻立法院，但隨即遭警方上前圍捕，有人因而受傷，被以擔架送離現場。

現場聲援的台南市議員謝龍介表示，陳菊自稱一生為民主、人權奮鬥，但她在2005年擔任勞委會主委，卻爆發震驚全台的高雄捷運泰勞暴動案，事後陳菊還說這是因為有「有力人士」來關說，而這個有力人士就是陳其邁的父親陳哲男，「說為民主人權奮鬥，我聽你在放屁！」。

昔日綠營的選戰麥克風手「強強滾」也到場，他說，民眾願意在這種天氣到立法院外，這是台灣民主的驕傲，現在是關鍵的時刻，務必要撐下去，無論如何都要表達出人民拒絕陳菊擔任監察院長的立場。

(中時 )