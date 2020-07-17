陳玉珍死守主席台。（摘自中時電子報Youtube）

神力女超人要換人做了！立法院臨時會今將表決監察院人事案，面對國民黨團佔領議場，民進黨團昨天發動清除行動，藍綠爆發激烈衝突，最終綠營奪回主席台。不過，衝突過程中，金門立委陳玉珍最後一人死守主席台的奮戰精神，除網友大喊感動外，綠委羅致政更大讚陳玉珍不愧「來自金門戰地！」

陳玉珍今昨日全副武裝上陣，儘管脊椎才剛開刀，但仍奮力與綠委周旋，雖然在她身旁的綠委一度想將她從主席台上抬走，但都擔心萬一陳玉珍傷口出問題，最後不敢輕舉妄動。最後是陳玉珍不小心抬起右手，讓綠委抓到破綻，得以成攻抬出陳玉珍，清空主席台。

對於陳玉珍的表現，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」直說，陳玉珍是「中華民國最強女戰士」！國民黨全黨上下「只剩下陳玉珍一人死守住主席台，為民主奮戰到底，讓人相當感動」！

綠委也對陳玉珍死守主席台的精神大為讚嘆，羅致政就在臉書發文表示，「該怎麼說呢？陳玉珍委員今天全副武裝，綁S腰帶把自己釘在主席台，小腿著綁腿然後腳穿鋼頭鞋亂踢，頭戴頭盔護目鏡。只能說，真的是來自金門戰地！」

羅致政臉書。（摘自羅致政臉書）

(中時電子報)