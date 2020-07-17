半導體暨自動化設備廠京鼎（3413）配息4元今日除息，開盤參考價196元，股價開高5元達201元，一開盤即完成填息目標。受惠晶圓廠投資持續強勁，公司第二季營收創新高，季增逾3成優於預期，今年營運將比去年成長，帶動股價近期一波漲勢。

受惠於美系大客戶強勁需求，京鼎6月合併營收達9.47億元今年最高，挹注第二季合併營收26.96億元創下歷史新高。今年受惠半導體設備及備品接單暢旺，法人預期全年業績將比去年明顯增長，獲利估年增逾3成，今年將賺逾一個股本；展望明年前景仍佳，可望帶動營運更上一層樓，挑戰歷史新高紀錄。

京鼎6月合併營收月增6.3%達9.47億元，創近二年以來單月營收新高，較去年同期成長71.8%，第二季合併營收26.96億元，較第一季成長31.8%，與去年同期相較成長62.5%，創下季營收歷史新高。上半年合併營收47.43億元，較去年同期大幅成長45.5%。

京鼎已跨入物理氣相沉積（PVD）設備模組代工市場，明年進入量產開始挹注營收，同時，記憶體大廠下半年開始拉升資本支出，明年還會擴大投資，法人看好京鼎明年營收突破百億元大關，挑戰新高紀錄。

就短期營運來看，由於第二季營收創新高，基期已高，預計第三季營收將略下滑，整體下半年營收比上半年減少，但因上半年營收已比去年同期大增45.5%，且下半年營收仍具一定之水準，全年營收比去年增逾二成可期，獲利成長表現更為強勁。

(時報資訊)