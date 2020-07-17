南韓央行在周五表示，其貨幣政策委員會已批准一項貸款計畫，協助將資金流向經濟，以穩定地區性的債券市場。

南韓央行與國有的韓國開發銀行(KDB)將開始購買公司債券，包括一些在疫情期間評等較低的債券。該計畫早於五月底提出，當時韓國開發銀行開始從非金融公司「預先地」購買該類債券。

南韓中央銀行在周五通過了價值8兆韓元(約66.4億美元)的特殊目的計畫(SPV)，將直接購買AA評等和A評等的公司債，以及BBB評等的商業票據。南韓央行表示，包括KDB先前已購買的，央行將從7月24日開始購買次級公司債和商業票據。一但SPV開始認真地運作，預計將協助許多低評等公司的金融狀況，他們在疫情期間因接受投資的減少，目前仍面臨困境。

具韓聯社評析，在六月，南韓銀行總計對大型財團的貸款減少3.4兆韓元，估主因為狀況的改善。同期間對中小企業的銀行貸款則增加4.9兆韓元，他們通常有較低的信用評等。

(時報資訊)