美股消息面：

1.美國的新冠肺炎確診數持續激增，使經濟恐再度惡化的擔憂加劇，在避險需求帶動下，周四尾盤美元指數漲0.35%，報96.350。

2.石油輸出國組織與盟國（OPEC+）決定按原訂計畫自8月起縮小減產規模，以及美國疫情急升恐再度削弱原油需求，周四紐約期油收跌45美分或1.1%，為每桶40.75美元。倫敦布蘭特期油收跌42美分或1%，為每桶43.37美元。

3.受美元反彈影響，周四紐約8月期金收跌13.5美元或0.7%，為每盎斯1800.3美元，創下7月9日來最大單日跌幅。

4.全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國7月房市指數為72，高於6月的58與市場預期的60。

5.費城聯準銀行7月製造業指數為+24.1，高於市場預期的+20，但低於6月的+27.5。

6.美國勞工部公布，上周（截至7月11日）美國初次請領失業救濟金人數較前一周減少1萬人，為130萬人，超出市場預期的125萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為137.5萬人，較前一周減少6萬人。截至7月4日止當周，美國續領失業救濟人數較前一周減少42.2萬人，為1733.8萬人。

(時報資訊)