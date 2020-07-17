人民幣兌美元中間價17日報7.0043，較16日6.9913，貶130個基點。17日中間價較16日下午4時30分收報6.9982，貶61個基點；較16日晚上11時30分收報6.9891，貶152個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公開市場17日將進行人民幣2,000億元逆回購（附賣回）操作，期限7天。

因17日無逆回購和中期借貸便利（MLF）到期，單日實現等額淨投放。據此計算，包括MLF在內，本周全口徑淨投放達5,300億元，創一個半月以來新高。

(工商 )