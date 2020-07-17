人民幣中間價貶130個基點 人行進行2千億元逆回購 10:222020/07/17 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價17日報7.0043，較16日6.9913，貶130個基點。17日中間價較16日下午4時30分收報6.9982，貶61個基點；較16日晚上11時30分收報6.9891，貶152個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公開市場17日將進行人民幣2,000億元逆回購（附賣回）操作，期限7天。 因17日無逆回購和中期借貸便利（MLF）到期，單日實現等額淨投放。據此計算，包括MLF在內，本周全口徑淨投放達5,300億元，創一個半月以來新高。 (工商 ) #基點 #逆回購 #收報 #MLF #淨投放 也許您會感興趣 財經熱門新聞 剩10天…押美股要逃命？驚爆下波恐怖殺盤 - 即時 人民幣衝破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 財經 慘！押最狂妖股變冤魂？專家爆4字救散戶 - 財經 他投資股票賠光積蓄！老婆揪出原因 結局大逆轉 - 財經 他狂喊台積電500元！散戶別忘了6年前這檔股票 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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