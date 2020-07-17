前紐約洋基球星「A-ROD」羅德里格斯（Alex Rodriguez）想收購紐約大都會當老闆眾所皆知，日前更找來NFL指標人物加入投資團隊，不過對手科恩（Steve Cohen）財力雄厚，目前仍處於競標階段；礙於收購計畫尚未告一段落，同時身為《ESPN》球評的羅德里格斯就被公司禁止轉播大都會的比賽，避免播報時立場偏頗，引發利益衝突。

據《紐約每日新聞》（New York Daily News）報導，《ESPN》高級副總格羅斯（Mark Gross）表示，公司不想讓大都會、羅德里格斯陷入困境，所以才會做出這樣的決定，不讓他參與大都會比賽的轉播。

報導中指出，《ESPN》原本安排羅德里格斯在7月26日轉播大都會與亞特大勇士之戰，不過礙於他收購大都會的競標案尚未完成，因此讓他改播洛杉磯道奇與舊金山巨人的比賽，至於原本賽事的球評則由勇士傳奇球星瓊斯（Chipper Jones）代替。

除了這場比賽，羅德里格斯也被安排轉播紐約洋基與華盛頓國民在7月23日的球季開幕戰。

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(中時電子報)