109學年度大學指考5標成績 。（李侑珊翻攝）

109學年度大學指考成績今（17）日上午9點公佈，考生可透過3種管道查詢。大考中心也同時公布各科5項成績標準、原始分數和級分對照表、級分人數百分比累計表，相較去年成績，國文與數乙頂標各下降8分，化學則增加5分。

大學入學考試中心今天公布109學年度指考成績，包括各科級分、人數百分比累計表及各科的5標「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」分數。今年各科頂標分數分別為國文科77分、英文82分、數甲60分、數乙77分、化學86分、物理76分、生物75分、歷史75分、地理76分、公民76分。

相較去年各科頂標分數，去年國文85分，今年下降8分；英文去年80分，今年上升2分；數甲去年67，今年下降7分；數乙去年85分，今年下降8分；化學去年81分，今年上升5分；物理去年75分，今年高1分；生物去年82分、今年下降7分；去年歷史73，今年高2分；地理去年77分，今年下降1分；公民去年81分，今年下降5分。

大考中心表示，無論集體或個別報名的考生，指考成績單都郵寄到考生的通訊地址，並以電子郵件傳送成績資料檔到集體報名單位。成績單若遺失，可於20日到22日向大考中心申請補發。

(旺報 )