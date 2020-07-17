立院衝突咬人 林楚茵告呂玉玲傷害 10:322020/07/17 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 律師簡翊玹受綠委林楚茵委任提告呂玉玲傷害。（張孝義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院日前爆發藍綠肢體衝突，民進黨籍立委林楚茵被國民黨籍立委呂玉玲咬傷，林楚茵17日委任律師簡翊玹到台北地檢署，控告呂玉玲傷害及強制罪。 簡翊玹指出，立院議場內的衝突，呂玉玲咬傷林楚茵的右手臂，而且一直咬住林楚茵，所以林委任她向呂玉玲提出傷害罪及強制罪的刑事告訴。 (中時 ) #呂玉玲 #衝突 #立委 #傷害 #立院 也許您會感興趣 社會熱門新聞 10年戀情突天人永隔！飛官高嘉隆殉職 女友淚崩「想見最後一面」 - 社會 探視雙親5天後墜機殉職 飛官簡任專大學成績優「不到10年升少校」 - 社會 內湖驚傳囤放電池貨櫃屋竄火煙 火勢一發不可收拾 - 社會 腐屍臭味飄散多日！桃園大園水溝裡驚見男屍 - 社會 2飛官護民殉職！蔡英文赴新竹吊唁 桃園804列隊送最後一程 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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