立法院日前爆發藍綠肢體衝突，民進黨籍立委林楚茵被國民黨籍立委呂玉玲咬傷，林楚茵17日委任律師簡翊玹到台北地檢署，控告呂玉玲傷害及強制罪。

簡翊玹指出，立院議場內的衝突，呂玉玲咬傷林楚茵的右手臂，而且一直咬住林楚茵，所以林委任她向呂玉玲提出傷害罪及強制罪的刑事告訴。

(中時 )