張克帆4年前結婚。（圖／中時資料照片）

47歲張克帆4年前與老婆顏睿瑧（雙兒）結婚，早年是情場浪子的他，先前被爆帶小三上婦產科，最近他上節目喊冤還原經過，透露當天其實是去看相機鏡頭，停車現金不夠才去旁邊的婦產科換錢，他坦言因太太不喜歡他花錢買攝影器材，才沒事先報備，沒想到被爆成外遇讓他百口莫辯。

張克帆最近上《媽媽好神之俗女家務事》解釋先前傳出的小三風波，當時報導直擊他進婦產科，被寫成疑似偷吃，他澄清自己真的是被冤枉，因他私下喜歡玩相機、買周邊器材，「這種不能讓老婆知道」，某日他趁錄影提早結束空檔跑去相機店，沒跟老婆報告行程。

停車時，張克帆才發現自己零錢不夠，就跑去一旁的婦產科換錢，讓佩甄跟季芹都大喊不合理，還被律師劉韋廷嗆是不是順道去買避孕藥，好巧不巧當天他在攝影器材店偶遇某狗仔，最後才被跟拍報導成出軌，消息刊出張克帆被太太質問不是錄影怎會去逛相機店，讓他跳到黃河都洗不清，只好拿出買的鏡頭證明沒說謊，才化解婚姻危機。

(中時電子報)