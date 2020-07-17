國軍1架屬陸軍航特部飛訓部OH－58D戰搜直升機，昨(16日)下午在新竹空軍基地起飛執行任務時，因主旋翼片故障，不幸墜毀於基地停機坪，少校駕駛簡任專、上尉高嘉隆緊急送醫後，仍不幸殉職。總統蔡英文稍早已抵達新竹國軍醫院弔唁2名英雄。蔡表示，兩位飛官沒有選立即迫降，不想造成民宅損失跟更多傷亡，選擇轉向，他們錯失搶救自己生命的機會。蔡英文以「他們是我們的英雄」，表揚殉職飛官的英勇作為。
蔡英文總統表示，簡任專少校、高嘉隆上尉殉職，是國軍非常大的損失，「也讓我們非常哀痛與不捨」，在發生事故的時候，沒有選擇立即迫降，是不想造成民宅的損失與更傷亡，「錯失搶救自己生命的機會」，蔡英文表示「他們是我們的英雄」。
蔡英文沉重的表示，她要告訴家屬與國軍、全體國民，「這兩位優秀的國軍弟兄，是我們的英雄」，她慰問了家屬，家屬十分傷痛，她也告訴家屬，會盡最大的努力照顧。
蔡英文也要求國防部最詳盡的調查，在這個悲傷的時刻，她希望國軍弟兄打起精神、堅守崗位，也希望國民可以給國軍支持、打氣。
蔡英文稍早前往國軍新竹醫院弔唁2名英雄，兩名殉職飛官將於上午11時移靈804國軍桃園總醫院，新竹國軍醫院、桃園804也將列隊致哀，送2名英雄最後一程。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。