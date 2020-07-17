蔡英文總統（中）17日前往國軍新竹地區醫院，探視、慰問家屬。（邱立雅攝）

國軍戰搜直升機失事 蔡總統赴新竹國軍醫院。

少校教官簡專任飛行時數超過1110小時，16日擔任編號616的OH－58D戰搜直升機正駕駛，為保護國民殉職。（軍方提供）

上尉高嘉隆飛行時數250小時，16日擔任編號616的OH－58D戰搜直升機副駕駛，為保護國民殉職。（軍方提供）

影》兩殉職飛官閃避民宅未選擇迫降 蔡：他們是我們的英雄。(邱立雅攝)

國軍1架屬陸軍航特部飛訓部OH－58D戰搜直升機，昨(16日)下午在新竹空軍基地起飛執行任務時，因主旋翼片故障，不幸墜毀於基地停機坪，少校駕駛簡任專、上尉高嘉隆緊急送醫後，仍不幸殉職。總統蔡英文稍早已抵達新竹國軍醫院弔唁2名英雄。蔡表示，兩位飛官沒有選立即迫降，不想造成民宅損失跟更多傷亡，選擇轉向，他們錯失搶救自己生命的機會。蔡英文以「他們是我們的英雄」，表揚殉職飛官的英勇作為。

蔡英文總統表示，簡任專少校、高嘉隆上尉殉職，是國軍非常大的損失，「也讓我們非常哀痛與不捨」，在發生事故的時候，沒有選擇立即迫降，是不想造成民宅的損失與更傷亡，「錯失搶救自己生命的機會」，蔡英文表示「他們是我們的英雄」。

蔡英文沉重的表示，她要告訴家屬與國軍、全體國民，「這兩位優秀的國軍弟兄，是我們的英雄」，她慰問了家屬，家屬十分傷痛，她也告訴家屬，會盡最大的努力照顧。

蔡英文也要求國防部最詳盡的調查，在這個悲傷的時刻，她希望國軍弟兄打起精神、堅守崗位，也希望國民可以給國軍支持、打氣。

蔡英文稍早前往國軍新竹醫院弔唁2名英雄，兩名殉職飛官將於上午11時移靈804國軍桃園總醫院，新竹國軍醫院、桃園804也將列隊致哀，送2名英雄最後一程。

(中時電子報)