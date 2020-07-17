新竹市長林智堅17日前往醫院探視，表達敬意與謝意。（邱立雅攝）

少校教官簡專任飛行時數超過1110小時，16日擔任編號616的OH－58D戰搜直升機正駕駛，為保護國民殉職。（軍方提供）

上尉高嘉隆飛行時數250小時，16日擔任編號616的OH－58D戰搜直升機副駕駛，為保護國民殉職。（軍方提供）

陸軍航空特戰指揮部601旅少校簡任專、上尉高嘉隆16日殉職，遺體暫放國軍新竹地區醫院，高嘉隆自幼在新北市汐止聖方濟天主堂成長，神父、修女及教友一行人17日前往醫院探視，為高嘉隆誦禱禮。

據了解，高嘉隆為天主教徒，自幼在聖方濟天主堂成長，堂區教友16日得知噩耗也震驚不捨，17日晚間也將舉辦祈禱聚會。

新竹市長林智堅上午也前往醫院探視，他表示，兩位英勇的飛官在第一時間為了避免民宅損失而迴轉，他表示最大的敬意與謝意，，也希望所有國人持續支持國軍，稍後蔡英文總統也將到院了解、慰問。

(中時 )