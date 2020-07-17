汐止聖方濟天主堂神父修女 抵新竹為殉職2飛官誦禱禮 10:312020/07/17 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汐止聖方濟天主堂神父、修女及教友一行人17日上午前往國軍新竹地區醫院，為高嘉隆上尉誦禱禮。（邱立雅攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市長林智堅17日前往醫院探視，表達敬意與謝意。（邱立雅攝） 少校教官簡專任飛行時數超過1110小時，16日擔任編號616的OH－58D戰搜直升機正駕駛，為保護國民殉職。（軍方提供） 上尉高嘉隆飛行時數250小時，16日擔任編號616的OH－58D戰搜直升機副駕駛，為保護國民殉職。（軍方提供） 陸軍航空特戰指揮部601旅少校簡任專、上尉高嘉隆16日殉職，遺體暫放國軍新竹地區醫院，高嘉隆自幼在新北市汐止聖方濟天主堂成長，神父、修女及教友一行人17日前往醫院探視，為高嘉隆誦禱禮。 據了解，高嘉隆為天主教徒，自幼在聖方濟天主堂成長，堂區教友16日得知噩耗也震驚不捨，17日晚間也將舉辦祈禱聚會。 新竹市長林智堅上午也前往醫院探視，他表示，兩位英勇的飛官在第一時間為了避免民宅損失而迴轉，他表示最大的敬意與謝意，，也希望所有國人持續支持國軍，稍後蔡英文總統也將到院了解、慰問。 (中時 ) #新竹 #醫院 #天主堂 #方濟 #16 也許您會感興趣 社會熱門新聞 10年戀情突天人永隔！飛官高嘉隆殉職 女友淚崩「想見最後一面」 - 社會 板模工扮花美男「買裸照100萬愛愛片300萬」 高中女脫了 - 社會 腐屍臭味飄散多日！桃園大園水溝裡驚見男屍 - 社會 探視雙親5天後墜機殉職 飛官簡任專大學成績優「不到10年升少校」 - 社會 失事直升機殘骸畫面曝光！重墜＋高溫燒熔 機身「不成形」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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