新冠肺炎疫情上半年延燒，防疫新生活改變民眾找房模式，網上看房先做功課研究成主流，拉抬591新建案第二季點閱數破3,400萬次，創單季最高，且根據591新建案調查線下建商推案狀況，全台第二季進場新案在剛性需求買盤支撐下，未受疫情影響，全台新案總銷成長近1成，開價也同步成長，房市似乎已挺過這波疫情穩定恢復。

原本穩健復甦的房市今年迎來「黑天鵝」新冠肺炎，民眾宅在家防疫，推升線上看屋熱度，591新建案點閱數第二季突破3,400萬次，較上一季成長超過三成，漲幅驚人，創歷史新高，加上591提供720實景看房及獨家實價登錄行情分析等多元服務，讓民眾能在家就能了解建案初步篩選，之後實地到接待中心看房。

受新冠疫情影響，許多人想趁機入場撿便宜，但根據591新建案調查第二季新進場建案狀況，建案開價與上季相比卻有近1成的漲幅，看來剛性需求不滅再加上近來在大環境土地、營造成本上漲、放寬建照展延及低利助攻，支撐建案開價，價格不墜反升，加深建商進場信心，因此第二季建案個數、總銷都有所成長，議價率部分大致持平，房價依舊是「鐵板」一塊。

第二季進場新案北台灣可說是百花齊放，591新建案總編輯李忠哲表示，其中台北市新進場個案與第一季相比個案數、推案總銷及整體戶數都向上成長，價格部份整體單價落在每坪百萬以內，議價率略上升1%。新北市建案個數成長超過6成，主要是重劃區案量注入，第一季江翠北側、仁義重劃區建商觀望選擇醞釀，延至第二季一次爆發。

六都之中議價率最高的為桃園市，近15%的空間，第二季雖說建案個數有所成長，不過多以小基地小量體建案，因此總銷、戶數略微下滑，不過疫情舒緩後，下半年重點重劃區像是小檜溪重劃區會有亮眼表現。新竹縣市為六都之中第二季與上季相比各項指標均成長，看似不受疫情影響，主因為全球供應鏈暫停轉移回台灣，不少工廠產能全開，接單穩定，而房市在未受波及的情況下，自住、投資的需求穩固，來人、成交都維持一定水準。

台中第二季進場狀況各項指標下滑，但主要是房價親民的海線因缺工嚴重，第二季鮮少有新案進場，南屯、西屯等市區大案，延至暑期才登場。南台灣部分，台南第二季總銷、戶數量縮約5成，主要是進場新案多小量體透天案，拉低整體狀況，不過接下來市區將有大量體新案登場，像是剛動土的「清景麟巴克禮」就是在東區副都心少見超過2千坪的大基地個案，預計在928檔期登場。高雄市部分個案數成長超過兩成，集中在苓雅、鼓山等機能佳地段。

(時報資訊)