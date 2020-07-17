行政院主計處薪情平臺107年統計資料指出，未滿25歲的民眾中，平均每月薪資低於3萬元者超過5成，低薪低利的環境，多數年輕人的投資目標也隨之改變，過去以買房、買車為主的夢想，已轉變為出國旅遊、進修計畫、為家人買禮物等小確幸。

中信金(2891)旗下中信銀行指出，年輕人薪水有限，有計畫的財務分配更為重要，建議剛開始投資的年輕人，在股債市場選擇上，可選擇股債均衡配置的多元投資組合，參與市場上漲契機，同時避開單一市場或產業的投資風險。

在「目標投資」分布上，拿到薪水時可以先存後花，先規定自己每個月至少存3000元，將資金平均分配在短、中、長期等不同目標，例如1000元為進修基金、1000元為結婚基金、1000元為退休金，配合銀行智能理財服務系統。

以中信銀而言，「智動GO」提供「自動再平衡」服務，針對客戶屬性，協助客戶調整投資部位。

另外，中信銀行提供美元、澳幣等四種幣別的「錢寶寶定存」外幣儲蓄計畫，可設定每月最少扣款1000元。中信銀建議，民眾也可善用定期換匯優惠活動，7月推出的「17換匯吧」活動，於17日上午9時至下午3時30分進行，當日上午9時至12時推出優惠組數，共計1888組新台幣兌「美元」或「當日公布驚喜幣別」的限量線上換匯優惠，美元最高可減免3.5分，未搶到限量優惠的民眾，當日線上換匯仍享兌換14種外幣即期匯差優惠。

(時報資訊)