因應未來幾年5G及高效能運算對先進製程的強勁需求，台積電(2330)昨日下午法說會宣布將今年資本支出調高10億美元，至160~170億美元新高；台積電相關半導體零組件、工程、設備等供應鏈今年來持續受惠台積公司布局產能，今包括弘塑(3131)股價再創新高，辛耘(3583)也持續第二天展開補漲行情。

今年以來，半導體產業受疫情影響不大，台積電等全球半導體大廠並未減少資本支出或減緩高階製程發展，全年半導體設備仍比去年成長；且為因應未來幾年5G及高效能運算對先進製程的強勁需求，台積公司並將今年資本支出較原先計畫150億至160億美元調高10億美元，至160~170億美元新高，也激勵相關供應鏈早盤股價開高。

半導體設備廠弘塑今早股價攀逾400元新高，公司自結5月稅後淨利4300萬元，單月每股賺1.49元；第二季獲利可望優於第一季。

弘塑6月營收攀升至2.41億元，月增25.82%，年增率37.88%，1-6月營收11.11億元，較2019年同期增加27.37%。第一季營收4.94億元，年增22.42%，稅後淨利6790萬元，年增率約為10.94%，EPS 2.38元。

半導體設備廠辛耘6月營收2.86億元，月減7.56%，年減8.98%。1-6月營收14.74億元，較去年年同期減少31.71%。

台積電擴產腳步持續，法人評估，台積電竹南先進封測廠第一期廠區預計下半年開工，最快2021年完工、可以開始進機；若辛耘能順利搶下訂單，將有機會帶動業績重啟成長力道。全年來看，受到新冠肺炎疫情與美中科技戰火延燒，法人估辛耘今年業績比去年下滑。

家登(3680)受惠EUV POD(極紫外光光罩盒)需求續強，6月合併營收3.19億元，創歷史單月新高，其中半導體本業約佔2.71億元，較去年同期近兩倍成長；第二季營收7.75億元，同創單季新高，季增70.63%；上半年合併營收12.3億元，亦是歷年新高，年成長約15%。

家登第二季隨著母公司的光罩、晶圓載具產品需求強勁，以及子公司家登自動化機台設備產品營收增加，帶動單季營收首度突破7億元，季增率達7成。展望第三季受惠光罩、晶圓載具產品需求仍強勁，法人估公司第三季營收維持7億元以上高檔。

設備暨廠務系統服務廠帆宣(6196)今年受惠先進製程擴產，在手訂單創歷史新高，下半年訂單能見度明朗，帶動股價於7月10日創下115.5元新高。

今年以來，台積電快速增加7奈米與5奈米的產能建置，對於EUV設備、材料需求強勁；帆宣5月底在手訂單已達224億元，創歷史新高，訂單排程已看到明年上半年。法人預期，帆宣第三季營收有機會挑戰歷史新高。

半導體暨自動化設備廠京鼎(3413)受惠晶圓廠投資持續強勁，第二季營收創新高，季增逾3成優於預期，今年營運將比去年成長可期。

(時報資訊)