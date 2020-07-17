為了保障奧蘭多隔離區域的安全，NBA特別設立匿名舉報熱線，《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，目前這個熱線已經收到相當多的舉報，不過外界認為主要舉報者很可能是身兼球員工會主席與雷霆後衛的保羅，也讓他遭受不少指責。

可是《SI》記者曼尼克斯17日爆料，其實保羅是被冤枉的，絕大部分的匿名舉報者，都是各隊的助理教練或是工作人員，目的只是努力揪出這些違規者，造成其他球隊待在奧蘭多隔離區域的額外困擾，曼尼克斯更爆出一段舉報小故事。

「根據我收到線報，不一定是球員在使用匿名舉報熱線，假如你是助理教練或工作人員，也可以使用這個匿名舉辦熱線，」曼尼克斯說，「事實上，我跟一名球隊助教談過，他說他正坐在酒店房間內，用望遠鏡觀察是否有球員冒險違規。」

原本聯盟設立匿名舉報熱線的用意，就是希望球員可以彼此監督，如今卻演變成為大家彼此猜疑，甚至用來傷害其他球隊戰力的窘境，只能說要把這些養尊處優的球員關在封閉區域內，確實是很困難的事情，接下來就看誰又被匿名檢舉了。

(中時 )